Петербург представил предложения по восстановлению бюджетов регионов

Петербург представил предложения по восстановлению бюджетов регионов
Заседание консультативной комиссии Госсовета РФ по вопросам финансовой поддержки субъектов РФ. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов представил предложения по восстановлению сбалансированности региональных бюджетов.

Предложения он озвучил на заседании консультативной комиссии Госсовета РФ по вопросам финансовой поддержки субъектов Российской Федерации. Встреча прошла в режиме конференцсвязи под руководством заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко.

Беглов указал на то, что необходимо проработать четкий механизм компенсации доходов, выпадающих из-за федеральных мер поддержки бизнеса. Для частичного покрытия дефицита бюджетов регионов предложено рассмотреть возможность предоставления федеральных бюджетных кредитов по ставке 0,1% годовых на срок до 3 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Законодательного Собрания Петербурга утвердили в третьем чтении корректировку бюджета на 2020 год.

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