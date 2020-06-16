Петербург представил предложения по восстановлению бюджетов регионов

Губернатор Петербурга Александр Беглов представил предложения по восстановлению сбалансированности региональных бюджетов.

Предложения он озвучил на заседании консультативной комиссии Госсовета РФ по вопросам финансовой поддержки субъектов Российской Федерации. Встреча прошла в режиме конференцсвязи под руководством заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко.

Беглов указал на то, что необходимо проработать четкий механизм компенсации доходов, выпадающих из-за федеральных мер поддержки бизнеса. Для частичного покрытия дефицита бюджетов регионов предложено рассмотреть возможность предоставления федеральных бюджетных кредитов по ставке 0,1% годовых на срок до 3 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Законодательного Собрания Петербурга утвердили в третьем чтении корректировку бюджета на 2020 год.