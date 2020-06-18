Житель Новой Ладоги ответит перед судом за 13 смертельных ударов и мошенничество

В Гатчине суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Новой Ладоги. По его вине погиб человек.
По данным следствия, обвиняемый, будучи в нетрезвом виде, нанес потерпевшему не менее 13 ударов в область головы, шеи и живота, причинив тем самым тяжкий вред здоровью. После он похитил банковскую карту мужчины, с которой потратил 15 тыс. рублей.
Как сообщили в прокуратуре Ленобласти, от полученных травм потерпевший скончался.
По факту произошедшего возбудили уголовные дела.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перед судом в Ленобласти предстанет местная жительница, придавившая во сне младенца. Женщина в нетрезвом виде взяла полуторамесячного младенца с собой в кровать и заснула.