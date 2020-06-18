В Петербурге лже-сотрудница банка обманула пенсионерку на 1,5 миллиона рублей

Пенсионерка перевела мошеннице все свои сбережения. Фото: Baltphoto

Пенсионерка перевела мошеннице все свои сбережения. Фото: Baltphoto

Сотрудники правоохранительных органов Адмиралтейского района Северной столицы разыскивают мошенницу, которая обманным путем получила от пенсионерки 1,5 миллиона рублей.

В среду, 17 июня, в полицию обратилась 84-летняя жительница Петербурга, которая рассказала, что часу дня возле дома №59 на Садовой улице её встретила незнакомка. Девушка объяснила, что является сотрудницей банка и предложила обезопасить имеющиеся у старушки средства под предлогом возможной девальвации.

Пенсионерка доверилась мошеннице и передала ей 1 миллион 546 тысяч 900 рублей. Также злоумышленница завладела мобильным телефоном пожилой женщины, стоимостью 2,8 тысяч рублей. По факт случившегося возбуждено уголовное дело, полицейские разыскивают преступницу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в канун своего 85-летия петербурженка стала жертвой мошенника.