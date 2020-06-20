Работающие пенсионеры в России смогут продлить больничные

Работающие пенсионеры в России смогут продлить больничные
Работающие пенсионеры получили право продлить больничные. Фото: unsplash.com

В России работающие пенсионеры, соблюдающие режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Документ опубликован на сайте правительства в субботу, 20 июня. Согласно постановлению, пенсионеры старше 65 лет смогут продлить электронные больничные в том случае, если в их регионах все еще действует режим самоизоляции.

Пенсионерам предоставят возможность оформить больничные сроком с 15 июня до официального снятия ограничений в регионе.

Оплата больничных будет производиться за счет средств Фонда социального страхования. Деньги за весь период предоставят работнику напрямую в течение семи дней с оформления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России могут ввести пособие для матерей-одиночек. С предложением выступил Национальный родительский комитет (НРК).

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