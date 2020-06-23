Путин готовится к телеобращению

Владимир Путин хочет поговорить "о нас с вами в целом". Фото: kremlin.ru

Владимир Путин хочет поговорить "о нас с вами в целом". Фото: kremlin.ru

Президент собирается разъяснить россиянам, что происходит в стране.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин хочет обратиться к гражданам и готовится к телеобращению. Его можно будет увидеть в этот вторник на федеральных каналах после трех часов дня – точное время не говорится.

Глава государства хочет прокомментировать происходящее в стране. Путин расскажет о борьбе с коронавирусом, о состоянии экономики и «о нас с вами в целом». Ожидается также, что президент пояснит важность внесения поправок в Конституцию России. Он уверял, что хочет лично разъяснить некоторые моменты россиянам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин считает недопустимым для чиновников «выпячивание» своего благосостояния. Также российский лидер ответил, ведет ли он аскетический образ жизни.