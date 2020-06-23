Песков рассказал, кто приедет на парад Победы

Он перечислил лидеров стран, приглашенных на торжественное мероприятие.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на парад Победы приглашены лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Также на торжественное мероприятие собираются приехать председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович, генсек ОДКБ Станислав Зась.

Напоминаем, что парад Победы перенесли на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. Посмотреть на него можно будет на федеральных каналах. Все участники мероприятия будут соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить распространения инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Зеленский заявил, что не стал бы посещать Парад Победы в Москве.