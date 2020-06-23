Экс-президента Киргизии отправят в тюрьму на 11 лет

Его признали виновным в коррупции.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева признали виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Политического деятеля отправили в колонию на 11 лет, а также лишили всех государственных наград и имущества.

Напоминаем, что Атамбаев занимал свой пост с 2011 по 2017 год. Затем группа депутатов парламента обвинила его во взятничестве и незаконно обогащении. Генпрокуратура провела расследование и посчитала их слова обоснованными. Во время штурма резиденции Атамбаева было оказано сопротивление, пострадали 200 человек, а также скончался боец спецназа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ветврач из «Ленинградской МВЛ» поймался на взятках. Общая сумма всех взяток составила более 100 тысяч рублей.