Путин отметил важность сельских жителей во время пандемии

Он считает, что жители села сделали все, чтобы россияне не остались без урожая.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем президент России Владимир Путин рассказал во время телеобращения на «Первом канале». Он отметил, что скоро школьникам предстоит сдавать ЕГЭ. Глава государства подчеркнул, что хочет обратиться к сельским подросткам – Путин считает, что им есть, на кого равняться. Люди, проживающие в сельской местности, продолжали трудиться во время пандемии, чтобы обеспечить урожаем себя и других россиян. Президент благодарен этим людям, которые мобилизовали все силы.

Он надеется, что граждане будут осторожны до тех пор, пока нет вакцины от коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поблагодарил россиян за стойкость во время пандемии. Он отметил, что коронавирус распространился по миру, словно пожар. Глава государства горд своим народом, который отнесся серьезно к просьбам правительства.