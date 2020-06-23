Путин отметил важность сельских жителей во время пандемии

Путин отметил важность сельских жителей во время пандемии
Путин благодарен гражданам. Фото: pixabay.com

Он считает, что жители села сделали все, чтобы россияне не остались без урожая.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем президент России Владимир Путин рассказал во время телеобращения на «Первом канале». Он отметил, что скоро школьникам предстоит сдавать ЕГЭ. Глава государства подчеркнул, что хочет обратиться к сельским подросткам – Путин считает, что им есть, на кого равняться. Люди, проживающие в сельской местности, продолжали трудиться во время пандемии, чтобы обеспечить урожаем себя и других россиян. Президент благодарен этим людям, которые мобилизовали все силы.

Он надеется, что граждане будут осторожны до тех пор, пока нет вакцины от коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поблагодарил россиян за стойкость во время пандемии. Он отметил, что коронавирус распространился по миру, словно пожар. Глава государства горд своим народом, который отнесся серьезно к просьбам правительства.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин коронавирус телеобращение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин: 350 тысяч медработников получат дополнительные выплаты
Путин отметил важность сельских жителей во время пандемии
Путин поблагодарил россиян за стойкость во время пандемии
Университет профсоюзов обязали восстановить дачу в Озерках за два года
В Петербурге получил условный срок за многомиллионные махинации
Атомный ледокол «Арктика» проходит финальные испытания
В Ленобласти снесли незаконную парковку у «Пятерочки»
Макаров объяснил, почему нужно закрыть рюмочные в домах