В Омск перенесли соревнования по копанию могил на скорость

В Омске пройдут соревнования по копанию могил. Фото: pixabay.com

В Омске пройдут соревнования по копанию могил. Фото: pixabay.com

В Омске состоятся соревнования по скоростному копанию могил. Изначально провести их планировалось во Владивостоке.

Инициатором конкурса выступила омская компания. Она собиралась провести соревнования в рамках форума ритуальных агентства «Некрополь — Приморье 2020». На сайте мероприятия опубликовали информацию о конкурсе с условиями участия: размер ямы, вхождение гроба в могилу с первого раза. Позже информацию о соревновании убрали.

«Те, кто собирался проводить этот конкурс, — омская компания — перенесли его из Владивостока в Омск, когда будет следующая ритуальная выставка», — приводит РИА Новости слова руководителя площадки «Примринг», принимающей форум, Леонида Копылова.

Ритуальные агентства Приморья без развлечений также не останутся. В рамках форума планируется провести дрифт на катафалке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2021 году цены на ритуальные услуги в Ленобласти станут едиными.