В Пулково открылся участок для голосования по поправкам в Конституцию

В аэропорту Пулково начал работу избирательный участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Действовать он будет с 25 июня по 1 июля.

«В аэропорту реализован уникальный формат работы избирательного участка по аналогии с процессом регистрации авиапассажиров на рейс», — сообщили в ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор Пулково).

Избирательный участок №1414 расположен на третьем этаже терминала в зоне стоек регистрации №101-110. Проголосовать можно 25-30 июня с 9:00 до 14:00 и 1 июля с 8:00 до 20:00. Для этого необходимо было предварительно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

На участке предусмотрены меры защиты от коронавируса. Установлены антисептики для рук и коврик для дезинфекции обуви. Пассажирам меряют температуру, выдают маски, перчатки и ручки. В зоне голосования проводят усиленную уборку и дезинфекцию. Воздух обезображивают с помощью ультрафиолетовых рециркуляторов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ.