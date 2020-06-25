Беглов: Петербург готов к голосованию по поправкам в Конституцию

Беглов: Петербург готов к голосованию по поправкам в Конституцию
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Избирательные комиссии Петербурга обеспечены средствами индивидуальной защиты и готовы к проведению голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

«Одним из главных условий проведения голосования было обеспечение безопасности граждан», — отметил он в ходе заседания координационного штаба при полпреде президента РФ по предупреждению и борьбе с распространением COVID-19 в СЗФО.

Для членов избиркомов в полном объеме закуплены СИЗ. Потоки голосующих разграничены по времени. Всех пришедших обеспечат масками, перчатками и одноразовыми ручками. На некоторых участках дежурят бригады скорой помощи. Охрана общественной безопасности обеспечена силами ГУ МВД.

Из федерального бюджета для компенсации расходов Петербурга на СИЗ и средства дезинфекции выделено 257 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования.

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