Путин рассказал о тех, кто был против выплат россиянам

Он отметил, что бытовали разные мнения на этот счет, но в итоге удалось принять верное решение.

Об этом стало известно сегодня, 25 июня. Обо всем президент России Владимир Путин заявил в анонсе специального выпуска программы «Москва. Кремль. Путин», который показали в эфире телеканала «Россия-1». Отвечая на вопрос о том, были ли противники прямых выплат россиянам во время пандемии коронавирус, глава государства ответил утвердительно. Он также отметил, что случившееся весной 2020 года можно назвать одним из самых масштабных кризисов, с которыми сталкивалась страна.

«Действительно, довольно тяжелый»,

— считает президент.

Напоминаем, что во вторник Путин подготовил телеобращение, в рамках которого поблагодарил россиян за стойкость и рассказал о мерах поддержки. Так, были продлены выплаты на детей.

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