Почти 100 тысяч жителей Ленобласти за день проголосовали по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию в Ленинградской области. Фото: lenobl.ru

Голосование по поправкам в Конституцию в Ленинградской области. Фото: lenobl.ru

По итогам первого дня 99 тыс. 416 жителей Ленинградской области высказали мнение по поправкам в Конституцию РФ. Голосование стартовало 25 июня и завершится 1 июля.

По данным Леноблизбиркома, активность жителей региона в первый день составила 7%.

«Голосование проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ завершится 1 июля. Избирательные комиссии работают с 8:00 до 20:00. Отдать голос также можно вне помещений для голосования, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что явка на онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ составила более 50% или 606 тыс. избирателей. Возможность высказаться дистанционно получили жители Москвы и Нижегородской области.