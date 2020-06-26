Почти 100 тысяч жителей Ленобласти за день проголосовали по поправкам в Конституцию

Почти 100 тысяч жителей Ленобласти за день проголосовали по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию в Ленинградской области. Фото: lenobl.ru

По итогам первого дня 99 тыс. 416 жителей Ленинградской области высказали мнение по поправкам в Конституцию РФ. Голосование стартовало 25 июня и завершится 1 июля.

По данным Леноблизбиркома, активность жителей региона в первый день составила 7%.

«Голосование проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ завершится 1 июля. Избирательные комиссии работают с 8:00 до 20:00. Отдать голос также можно вне помещений для голосования, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что явка на онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ составила более 50% или 606 тыс. избирателей. Возможность высказаться дистанционно получили жители Москвы и Нижегородской области.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
голосование конституция РФ ленинградская область поправки к конституции
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Почти 350 тысяч петербуржцев проголосовали по поправкам в Конституцию
В Петербурге рассказали как будет оказываться плановая медицинская помощь
Пассажира задержали в Пулково за курение в самолете
Парки Петергофа вновь начнут принимать посетитей с 3 июля
Почти 100 тысяч жителей Ленобласти за день проголосовали по поправкам в ...
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Беглов: мы снимаем ограничения, но коронавирус остается опасным
В Петербурге открыл свои двери для покупателей новый гипермаркет «О’КЕЙ»