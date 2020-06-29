В Петербурге получившего условный срок будут судить за злостное уклонение от отбывания наказания

В Петербурге получившего условный срок будут судить за злостное уклонение от отбывания наказания
Уголовное дело в отношении злостного нарушителя рассмотрит Ленинский районный суд. Фото: pixabay.com

Прокуратура Адмиралтейского района Северной столицы признала виновным петербуржца, который получил условный срок и проигнорировал правила его отбывания.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 314 УК РФ (злостное уклонение лица, осужденного к ограничению свободы, от отбывания наказания). Как уведомляют в городской прокуратуре, преступника в 2018 году приговорили к условному сроку за совершение кражи.

По условиям дополнительного наказания, вор обязался в течение двух лет не покидать пределы Санкт-Петербурга и не менять место жительства. Тем не менее, в прошлом году осужденный нарушил оба этих условия, не оповестив уголовно-исполнительную инспекцию. Теперь наказание для обвиняемого определит Ленинский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что городская прокуратура добивается закрытия нелегальной свалки на территории Петербурга.

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