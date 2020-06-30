Еще один кандидат хочет быть губернатором Ленобласти

Документы можно подавать до 2 июля. Фото: Baltphoto

Документы можно подавать до 2 июля. Фото: Baltphoto

На пост претендует уже четыре человека.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Обо всем сообщили в пресс-службе регионального избиркома. Новым кандидатом на пост губернатора Ленинградской области стала глава департамента ООО «Аудиторско-консалтинговая юридической фирмы «Объединенная юридическая коллегия» Валерия Шинкаренко. Она будет баллотироваться от политической партии «Родина».

«Леноблизбирком выдал Шинкаренко разрешение на открытие специального избирательного счёта», —

рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что число претендентов на губернаторский пост достигло четырех. Изъявить желание можно до 2 июля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко поговорит с Путиным о вмешательстве в выборы. Он понимает, что у Беларуси нет ядерного орудия, поэтому пригрозить стране остальным особо нечем.