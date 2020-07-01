Петербуржцев предупредили о ливнях и сильном ветре 2 июля

Петербуржцев предупредили о ливнях и сильном ветре 2 июля
Остается надеяться, что ветреная погода разгонит облака. Фото: Baltphoto

В Петербург снова возвращаются дождливая и ветреная погода.

Так, по данным, ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 2 июля, в Петербурге пройдут дожди, в некоторых районах ожидаются ливни. По прогнозу синоптиков прогремят грозы. Ночью столбики термометров покажут до 14–16 градусов тепла, днем воздух +23 градусов.

Петербуржцев также предупреждают о сильном ветре. Поэтому рекомендуется избегать нахождения вблизи шатких конструкций и деревьев. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

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