Петербургская сеть гипермаркетов закрывается в Москве

Петербургская компания ООО «Биг Бокс» закрывает сеть гипермаркетов «Оптоклуб Ряды» в Московском регионе. Деньги от продажи объекта планируется направить на развитие бизнеса в родном городе.

Гипермаркет «Оптоклуб Ряды» в Мытищах закроется 6 июля после двух лет работы. Магазин был открыт в июне 2018 года. Ожидалось, что выручка московской точки будет в 1,5-2 раза больше, чем в Петербурге. Однако прогнозы не подтвердились, пишет РБК. Оборот подмосковного гипермаркета сегодня составляет около 40% от средних показателей петербургских «Оптоклубов».

«В ближайшее время мы хотим сосредоточить усилия на развитии сети в Петербурге и Ленинградской области», — сообщила генеральный директор ООО «Биг Бокс» Елена Стрельцова.

В Петербурге действуют три гипермаркета «Оптоклуб Ряды». Точки расположены на Пулковском, Шафировском и Мурманском шоссе. Не исключено, что новый магазин будет открыт на юго-западе Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на петербургский рынок осенью может выйти московский онлайн-ритейлер «Утконос». Компания специализируется на продаже продовольственных товаров.