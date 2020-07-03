В Петербурге 3 июля ожидаются ветер и 23 градуса тепла

В пятницу, 3 июля, в Петербурге ожидается ветреная, но теплая погода.

Ночью пройдут кратковременные дожди, днем существенных осадков не прогнозируется.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер южный и юго-западный будет дуть со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов, днем воздух прогреется до +23 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться, а днем оно будет слабо повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.