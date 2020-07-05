Двоюродный племянник Путин будет бороться с коррупцией

Роман Путин занял пост на пять лет. Фото: http://party-npk.ru/

Роман Путин занял пост на пять лет. Фото: http://party-npk.ru/

Ром

Об этом стало известно сегодня, 5 июля. Обо всем сообщают РИА Новости. Председатель генполитсовета Григорий Анисимов заявил, что теперь партию «народ против коррупции» возглавит бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, который является также двоюродным племянником российского президента. Отмечается, что его выбрали путем тайного голосования – родственника главы государства поддержало большинство. Путин будет занимать свой пост пять лет, а ведь еще недавно он только вступил в партию.

В «Народ против коррупции» верят, что благодаря такому руководителю удастся реализовать все идеи для борьбы с коррупцией.

«Буквально сегодня был озвучен одним из членов партии ряд мероприятий на девять триллионов рублей сохранения бюджетных средств»,

— подчеркнул политик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин рассказал о значении принятых поправок к Конституции.