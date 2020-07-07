Кийски покинул пост главы комитета по тарифам Ленобласти

Артура Кийски освободили от должности председателя комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. Об этом сообщили в администрации региона.

Обязанности главы комитета временно возложены на председателя комитета государственного финансового контроля Евгения Андреева.

Пост Кийски покинул в пятницу, 3 июля. Исполняющий обязанности к работе приступил 6 июля.

Артур Кийски возглавил комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области в октябре 2016 года. До этого занимал руководящие должности в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», филиале «Карельские» ОАО «ТГК-1», а также работал в корпоративном центре ОАО РАО «ЕЭС России», филиале ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» ОАО «Карелэнерго».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге могут назначить вице-губернатора по молодежной политике.