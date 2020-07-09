Задержание главы Хабаровского края может отразиться на грядущих выборах в Госдуму

Подобное событие может стать отправной точкой для изменений, которые могут пройти в партийной системе.

Прежде всего, арест Сергея Фургала повлияет на партию ЛДПР, которую глава региона представляет в Госдуме. И, хотя, задержания высших чиновников не является чем-то удивительным, ситуация, происходящая в настоящее время, несколько иная. В основном, представители власти оказывают замешаны в коррупционных делах. Фургал же подозревается в причастности к группировке, которая организовывала тяжкие преступления. Поэтому, политологи пока не решаются как либо оценивать вероятность виновности губернатора.

Пока что, эксперты считают, что резонансная ситуация с главой Хабаровского края повлияет на работу ЛДПР в регионе. Репутация партии оказалась под сильным ударом, поэтому дальнейшая деятельность в качестве доминирующего звена, вызывает сомнения. А это в свою очередь скажется и на федеральном уровне. Об этом сообщает АБН.

Однако, все может быть и не так плохо. К примеру, другой губернатор от ЛДПР, Алексей Островский, продемонстрировал хорошую работу, которую оценил президент. И с такой характеристикой он пойдет на следующие выборы.

Пока что, неизвестно, как будут выглядеть выборы в Госдуму в 2021 году. Но специалисты сходятся во мнении, что четырехпартийная система теряет свою актуальность. Поэтому, не исключена возможность, что появится много новых партий, включая небольшие с определенной тематикой. Если это произойдет, то эти изменения станут важнейшими в политической системе за последние 12 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК завел уголовное дело против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.