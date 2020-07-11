Кремль призвал Жириновского подкрепить слова о Фургале доказательствами

Слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что Москва требовала от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, должны быть подкреплены доказательствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что обвинения, выдвинутые Жириновским в отношении полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, очень серьезные. Лидер ЛДПР утверждает, что Трутнев требовал Фургала покинуть партию.

«В противном случае, те, кто упоминался, конечно, могут каким-то образом за себя заступиться в рамках действующего закона», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

Сергей Фургал задержан в ночь на 9 июля. Его обвиняют в организации убийств и покушения на убийство предпринимателе в Хабаровском крае и Амурской области. Преступления, по версии следствия, были совершены в 2004-2005 годах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил уйти из Госдумы в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.