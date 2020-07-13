За неделю улицы Петербурга очистили от 2000 тонн грязи

За неделю улицы Петербурга очистили от 2000 тонн грязи
В понедельник, 13 июля, на улицы Петербурга вышли 457 уборочных машин. Фото: gov.spb.ru

За неделю с 6 по 12 июля с улиц Петербурга вывезли около двух тысяч тонн пыли и грязи. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.

За прошедшие выходные городские дороги очистили от примерно 540 тонн загрязнений. Были задействованы около 500 спецмашин и больше тысячи дворников.

Для того, чтобы очистить дороги и тротуары потребовалось 39 599 кубометров воды и 435 литра шампуня. В понедельник, 13 июля, на улицы Петербурга вышли 457 уборочных машин и 1106 дворников.

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комитет по благоустройству уборка улицы


 

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