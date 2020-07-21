«Сатанисты или кто»: близ Выборга проводят странные обряды

Ножи на лесных дорогах под Вещево. Фото: vk.com/vyborg_interesting

Ножи на лесных дорогах под Вещево. Фото: vk.com/vyborg_interesting

Очевидец сообщил о пугающей находке под Вещево в Выборгском районе Ленинградской области. На лесной дороге обнаружены не менее 15 воткнутых в землю ножей, разбросанные нитки и другие свидетельства странного обряда.

Фотографиями необычного места мужчина поделился в группе «Интересные события в Выборге» в социальной сети «ВКонтакте» 21 июля.

«Вот что происходит на лесных дорогах под Вещево, сатанисты или кто, видать проводят какие-то обряды», — написал он.

В комментариях под постом предположили, что это обряд для исполнения желания или проделки шутников, которые решили напугать грибников.

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