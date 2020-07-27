Власти Петербурга усилят контроль за недостроенными объектами

Строительство различных объектов городской собственности порой «замораживается» на определенный срок.

Сегодня, 27 июля, в Смольном прошло рабочее совещание. В его рамках оказалось принято постановление о порядке ведения реестра объектов незавершенного строительства государственной собственности Северной столицы.

Комитет по экономической политике и социальному строительству предоставил статистические данные по объектам, не возведенным в срок. За прошедший год выявлено 1171 зданий, строительство которых оказалось прекращено по различным причинам. В их число входят жилые дома, промышленные предприятия, а также социальные объекты. На работы по их строительству при этом из бюджета города было выделено 197,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что такой показатель «недостроя» не является чрезмерным, но ситуацию необходимо активно контролировать. Поэтому важно систематизировать данные по строительству данных объектов. Речь идет о дате начала строительства, причинах приостановки работ и их выполненном объеме.

Чтобы не допустить неэффективного расходования выделенных средств из бюджета, специалисты должны будут позаботиться о том, чтобы найти такие решения, которые бы позволили возобновить работы без каких-либо негативных последствий.

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