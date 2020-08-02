В 2020 году в Петербурге на маршруты выйдут более 200 новых автобусов

В 2020 году в Петербурге на маршруты выйдут более 200 новых автобусов
В новом "МАЗ 303" установлено модернизированная система оплаты проезда. Фото: gov.spb.ru

Более 200 современных автобусов до конца текущего года пополнят ряды общественного транспорта Северной столицы.

В частности, развозить петербуржцев будут автобусы моделей «ГАЗ», «МАЗ 303», «ПАЗ» и «НЕФАЗ». Наиболее интересной новой моделью является «МАЗ 303», который соответствует современным экологическим стандартам и оборудован необходимой системой оплаты проезда с помощью банковских карт, Единой карты петербуржца и даже смартфонов.

Кроме того, в «МАЗ 303» один человек может оплатить одновременно несколько билетов. В комитете по транспорту Санкт-Петербурге планируется испытать новый автобус на маршруте №3, следующем от улицы Костюшко до Театральной площади.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автобусы в Санкт-Петербурге временно останутся без кондукторов. Тем не менее, за оплатой проезда будут следить контролеры.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
общественный транспорт санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
КГИОП Петербурга поручил привести в порядок 65 зданий
Банановые волокна предложили использовать для производства машин
Социальная изоляция повышает риск ожирения у женщин
Врач-гепатолог назвал симптомы гепатита В
В 2020 году в Петербурге на маршруты выйдут более 200 новых автобусов
Николай Басков умилил поклонников своей кошечкой «Шанель Николаевной»
Три вакцины от COVID-19 испытают на добровольцах в Петербурге
Под Тосно спасатели вытащили из колодца двоих человек