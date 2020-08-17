Теплоход «Мустай Карим» за 3 млрд рублей после ремонта заметили на Неве

Теплоход &#171;Мустай Карим&#187; за 3 млрд рублей после ремонта заметили на Неве
Спроектированный по типу «плавучей гостиницы» теплоход класса «Водоход.Люкс» соответствует уровню отеля 5*. Фото: пресс-служба "Объединенной судостроительной компании"

Новейший построенный в России теплоход «Мустай Карим», который из-за поломки не вышел в свой первый рейс в Москву, снова на ходу.

У круизного судна вышла из строя винто-рулевая колонка, которая теперь, похоже, в порядке. О том, что теплоход успешно починили, в понедельник, 17 августа, пишет «Мойка78», ссылаясь на портал Marine Traffic, позволяющий отслеживать передвижения кораблей. Судя по данным, предоставленным порталом, сегодня ночью «Мустай Карим» покинул Канонерский остров и встал у причала Уткина Заводь на Октябрьской набережной.

Уже в субботу, 22 августа, теплоход, строительство которого обошлось в 3 млрд рублей, остановится в Москве и примет на борт первых туристов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности об отмене первого рейса теплохода «Мустай Карим» из Санкт-Петербурга.

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