Названо число участников забастовки рабочих в Белоруссии

Власти уверяют, что их сложно назвать массовыми, так как многие граждане успокоились.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала ОНТ рассказал, сколько людей приняло участие в забастовке рабочих. Он отметил, что на крупных предприятиях страны трудятся около 650 тысяч человек. Из них далеко не все поддерживают оппозиционные настроение, а у многих также «улеглись эмоции». Головченко заявил, что на МТЗ, где трудятся 16 тысяч человек, недовольных оказалось «от силы 500 человек», а «ярких крикунов» – всего 200.

Напоминаем, что в Белоруссии который день проходят акции и митинги. Люди высказываются таким образом против правления президента Александра Лукашенко, чья победа на выборах вызывает вопросы у оппозиции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что оппозиция Белоруссии просит силовиков поддержать народ.