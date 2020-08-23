В Пулково в воскресенье отменили вылет 10 рейсов

В Пулково в воскресенье отменили вылет 10 рейсов
В Пулково отменяют рейсы. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В аэропорту Северной столицы сегодня, 23 августа, произошли изменения в расписании вылетов.

Пассажиры в основном не смогут улететь за границу. Воздушные судна не отправятся в Анталью, Бодрум, Минск, Стокгольм и Амстердам. Коррективы коснулись и внутренних направлений — отменен рейс в Череповец. Задержится сегодня и рейс в Симферополь. Информация об этом приводится на онлайн-табло, находящемся на официальном сайте воздушной гавани Северной столицы.

Ранее пресс-служба аэропорта уже отмечала, что причиной отмен некоторых рейсов является оптимизация расписания, связанная с новыми условиями работы, введенными из-за ограничительных мер по коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково в субботу отменили 15 рейсов. Вчера, 21 августа, туристы тоже не смогли отправиться в некоторые зарубежные и российские города.

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