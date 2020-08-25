В ночь на 26 августа закрывают въезд на ЗСД с Ленинского проспекта

В ночь на 26 августа закрывают въезд на ЗСД с Ленинского проспекта
Информация об ограничениях движения будет доводиться с помощью установки специальных знаков и информационных щитов, выводиться на табло и знаки переменной информации, место производства работ будет обозначено специальными сигнальными средствами. Фото: Baltphoto

В ночь с 25 на 26 августа на Западном скоростном диаметре (ЗСД) проводятся плановые работы по восстановлению дорожного покрытия, в связи с чем движение по трассе будет ограничено.

Об этом во вторник, 25 августа, информирует официальный Telegram-канал компании «Магистраль северной столицы». Работы по восстановлению дорожного покрытия основного хода, съездов и заездов, а также по восстановлению и ремонту дорожного обустройства будут вестись с 22:00 25 августа до 06:00 26 августа, в связи с чем в этот промежуток будет полностью перекрыто движение транспорта по въезду на ЗСД с Ленинского проспекта.

Для объезда предлагается использовать въезды с КАД (Юг), Автомобильной или Благодатной улиц.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонтные работы ограничат движение транспорта по Ладожскому мосту.

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