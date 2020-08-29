Петербурженка разрушила фасад жилого дома на Васильевском острове

В Василеостровском районе Петербурга женщина разрушила фасад дома. Об этом рассказали местные жители.

Речь идет о доме №22 на 5-й линии Васильевского острова. Горожане рассказали в сообществе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» социальной сети «ВКонтакте», что жительница дома произвела демонтаж оконного блока и разрушила подоконное пространство фасадной ограждающей стены с последующим устройством дверного проема без согласования с соседями.

В комментариях к записи пользователи разместили заявление к администрации района о неправомерности действий петербурженки.

На опубликованных фотографиях видно, что у разрушенного фасада устанавливают лестницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фестиваль цветов остановит движение транспорта в Петербурге.