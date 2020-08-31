Дорожные работы на Ленинском проспекте изменят маршрут троллейбусов в ночь на 2 сентября

Маршруты троллейбусов изменятся всего на два часа. Фото: Baltphoto

Маршруты троллейбусов изменятся всего на два часа. Фото: Baltphoto

Работы на инженерных сетях полностью закроют движение троллейбусов по Ленинскому проспекту на несколько часов в ночь со вторника на среду.

Изменения коснутся троллейбусного движения на участке от улицы Десантников до Брестского бульвара в направлении к проспекту Героев в период с 03:00 до 05:00 2 сентября. Коррективы внесут в график троллейбусов №№ 32, 35, 45.

Так, троллейбус №32 проследует от конечной остановки «Троллейбусный парк №1» по действующей трассе до улицы Десантников, затем по Десантников, до улицы Маршала Захарова, после пойдет по проспекту Кузнецова и по действующей трассе до конечной станции «Балтийский бульвар». В обратном направлении по действующей трассе.

Троллейбусный маршрут №35 начнется от остановки «Ж/д станция Сортировочная» по действующей трассе до улицы Зины Портновой и до проспекта Ветеранов, после чего прямо по проспекту проследует до конечной, «Станция метро «Проспект Ветеранов».

Троллейбус №45 начнет движение от остановки «Звездная улица», проследет до улицы Зины Портновой и по ней до проспекта Ветеранов, а затем по проспекту до станции метро «Проспект Ветеранов.

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