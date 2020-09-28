Ремонт водопровода на Ленинском проспекте закончат на пять месяцев раньше срока

Работы по ремонту водопроводной сети на участке Ленинского проспекта от улицы Маршала Жукова до улицы Доблести завершены уже на 80%.
Полностью завершить реконструкцию удастся уже в ноябре, тогда планировалось, что ремонт затянется до 30 апреля следующего года. Работы, проводимые на сетях, позволят сделать более надежным водоснабжение новых кварталов на юго-западе Петербурга. В частности, это коснется жилого комплекса «Балтийская жемчужина», — заявил губернатор Александр Беглов.
Поскольку ремонт завершится раньше срока, то и действующие в этом районе транспортные ограничения также снимут совсем скоро. В общей сложности, рабочие должны были заменить 2,7 километра труб, которые эксплуатировались более 40 лет, тогда как срок службы коммуникаций составляет полвека.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мобилизовали все ресурсы для скорейшего завершения реконструкции здания Консерватории.