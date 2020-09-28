Ремонт водопровода на Ленинском проспекте закончат на пять месяцев раньше срока

Ремонт водопровода на Ленинском проспекте закончат на пять месяцев раньше срока
"Строители ускорились, сохранив качество работы", - отметил Беглов. Фото: Baltphoto

Работы по ремонту водопроводной сети на участке Ленинского проспекта от улицы Маршала Жукова до улицы Доблести завершены уже на 80%.

Полностью завершить реконструкцию удастся уже в ноябре, тогда планировалось, что ремонт затянется до 30 апреля следующего года. Работы, проводимые на сетях, позволят сделать более надежным водоснабжение новых кварталов на юго-западе Петербурга. В частности, это коснется жилого комплекса «Балтийская жемчужина», — заявил губернатор Александр Беглов.

Поскольку ремонт завершится раньше срока, то и действующие в этом районе транспортные ограничения также снимут совсем скоро. В общей сложности, рабочие должны были заменить 2,7 километра труб, которые эксплуатировались более 40 лет, тогда как срок службы коммуникаций составляет полвека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мобилизовали все ресурсы для скорейшего завершения реконструкции здания Консерватории.

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