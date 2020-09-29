Больше половины петербуржцев оказались болтунами

Более половины жителей Петербурга признались, что любят поболтать. В этом сознались 57%.
Опрос проводили исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана». Они опросили около тысячи респондентов.
Выяснилось, что 57% горожан всегда найдут повод потрепать языком. Повода поболтать они не упускают ни в магазинах, ни в автобусах, ни на улице, ни в парадных.
При этом 28% не стали называть себя разговорчивыми. По их словам, они не нуждаются в постоянной коммуникации, а долгие разговоры их утомляют. Особенно помолчать они предпочитают после рабочего дня.
Оставшиеся участники опроса отметили, что могут и поболтать, и помолчать.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербуржцы не верят во вторую волну заболеваемости коронавирусом.