Больше половины петербуржцев оказались болтунами

Больше половины петербуржцев оказались болтунами
Петербург. Фото: Мойка78

Более половины жителей Петербурга признались, что любят поболтать. В этом сознались 57%.

Опрос проводили исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана». Они опросили около тысячи респондентов.

Выяснилось, что 57% горожан всегда найдут повод потрепать языком. Повода поболтать они не упускают ни в магазинах, ни в автобусах, ни на улице, ни в парадных.

При этом 28% не стали называть себя разговорчивыми. По их словам, они не нуждаются в постоянной коммуникации, а долгие разговоры их утомляют. Особенно помолчать они предпочитают после рабочего дня.

Оставшиеся участники опроса отметили, что могут и поболтать, и помолчать.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербуржцы не верят во вторую волну заболеваемости коронавирусом.

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