В октябре петербуржцев ждут новые ограничения на дорогах в четырех районах

В октябре петербуржцев ждут новые ограничения на дорогах в четырех районах
К счастью, практически все перечисленные ограничения - краткосрочные. Фото: pixabay.com

В следующем месяце автомобилистам стоит приготовиться к ограничениям на дорогах в Московском, Приморском, Выборгском и Адмиралтейском районах Северной столицы.

Как информирует пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), изменения в дорожном движении вызваны земляными, строительными и ремонтными работами. Так, с 1 октября по 25 ноября на Пулковском шоссе напротив дома 36 корпус 2 литера А будут прокладывать канализацию.

На участке Мартыновской улицы от проспекта Королева до улицы Шаврова со 2 по 7 октября будет ограничен проезд в связи с ремонтном газопроводов. С 3 по 4 и с 10 по 11 октября из-за работ по прокладке теплосети будет закрыто движение транспорта на участке Домостроительной улицы от 3-го Верхнего переулка до 4-го. Кроме того, с 3 по 5 октября на Загородном проспекте от Можайской до Рузовской улиц будут прокладывать инженерные сети, что также скажется на проезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга снова снимают кино: водителей ждут соответствующие ограничения.

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В октябре петербуржцев ждут новые ограничения на дорогах в четырех районах
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