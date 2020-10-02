В Ленобласти реконструируют 29 км трассы Р-23 «Псков»

Проект реконструкции участка трассы Р-23 «Псков» получил положительное заключение экспертов Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы. Обновить планируют больше 29 километров дороги.

Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает ФАУ «Главгосэкспертиза России». Речь идет об участке трассы, который проходит по территории Большеколпанского и Рождественского сельских поселений.

Отметим, что трасса берет начало в Петербурге. Она проходит через Псков, Пустошку, Невель и доходит до границы с Белоруссией. При этом дорога входит в состав европейского маршрута Е95, который идет по территории России, Белоруссии, Украины и Турции.

Ранее gazeta.spb.ru предупреждала о том, что 2 октября на дорогах Ленобласти будет затруднено движение. Так, движение ограничено, в том числе на четырех участках трассы «Кола».