В супермаркете на Хасанской трое грабителей изрезали покупателя, который пытался преградить им путь

Трое уроженцев Таджикистана попытались ограбить супермаркет на Хасанской улице и напали с ножом на покупателя, который пытался им помешать.

В полицию заявили сотрудники продуктового. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что 41-летний петербуржец попытался остановить преступников. В результате один из троих злоумышленников достал нож и нанес пострадавшему несколько ранений в грудь и живот. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

К счастью, банду воров задержали по горячим следам, спустя час после случившегося. Нарушителям от 19 до 24 лет, сейчас они находятся под арестом. Каждый понесет административную ответственность за мелкое хулиганство в виде попытки кражи. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Шлиссельбургском проспекте житель Дагестанской республики ударил ножом уроженца Узбекистана.