Муниципалитеты Петербурга классифицируют по уровню долговой устойчивости

Оценку долговой устойчивости будет комитет финансов, данные будут формироваться в ежегодном режиме в срок до 30 сентября. Фото: Baltphoto

Оценку долговой устойчивости будет комитет финансов, данные будут формироваться в ежегодном режиме в срок до 30 сентября. Фото: Baltphoto

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал правительственное постановление, регулирующее оценку долговой устойчивости муниципальных образований Петербурга.

Об этом во вторник, 6 октября, информирует пресс-служба городской администрации. Документ выделяет следующие критерии для оценки долговой устойчивости муниципалитетов:

— отношение объема муниципального долга к общему объему собственных доходов местного бюджета, — доля расходов на его обслуживание в общем объеме расходов местного бюджета, — доля годовой суммы платежей по долгу в общем объеме расходов местного бюджета, — доля краткосрочных долговых обязательств в общем объеме муниципального долга.

Таким образом, муниципальные образования разделят на три группы, в зависимости от высокого, среднего или низкого уровня долговой устойчивости. Первую группу освободят от согласования со Смольным планов по заимствованиям. Вторые должны будут озаботиться получением согласия правительства. Третьи смогут брать займы только ради рефинансирования муниципального долга, предварительно согласовав план восстановления платежеспособности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Законодательное Собрание отказалось менять регламент заседаний.