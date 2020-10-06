В сентябре Госжилинспекция проверила 1,6 тысяч жилых домов в Петербурге

В сентябре Госжилинспекция проверила 1,6 тысяч жилых домов в Петербурге
Осенний месячник по благоустройству не отменяет инспекционных проверок. Фото: gov.spb.ru

В течение первого месяца осени Госжилинспекция жилищного фонда Санкт-Петербурга проверила состояние 1,6 тысяч жилых домов.

Осмотры проводятся ежедневно, информируют в пресс-службе ведомства. За сентябрь нарушения выявили в 14% проинспектированных многоквартирных домов. Наиболее часто встречается неподобающее содержание контейнерных площадок для мусора, лифтов и лестничных клеток.

Самыми «примерными» районами по итогам сентября являются Петроградский, Кронштадтский, Красногвардейский, Курортный, Пушкинский и Приморский. Из 229 домов, в которых были выявлены нарушения, на данный момент устранили недостатки в 43 зданиях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в начале октября инспекторы неожиданно нагрянули в петербургские торговые центры с проверкой соблюдений мер санитарной безопасности ввиду ухудшения ситуации по коронавирусу.

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