Урбанисты хотят, чтобы заборы в Петербурге сделали в одном стиле

Эксперты убеждены, что заборы очень часто портят архитектурный облик культурной столицы.

Градозащитники выступили с предложением сделать все заборы в Санкт-Петербурге в одном стиле. Об этом пишет «Мойка78». Эксперты убеждены, что «заборизация» портит архитектурный облик города и нужно с этим что-то делать.

Так, например, активист Максим Зыков предложит создать новую структуру, которая будет отвечать за установку заборов. Чтобы они хорошо вписывались в среду, нужно выработать единый стиль – за это должны взяться архитекторы.

Урбанисты отмечают, что заборы лишь кажутся безопасными, на самом деле они часто создают опасные ситуации. Нет ни одного доказательства обратного, добавляют они. Также заборы делают город менее красивым и даже удобным, о чем рассуждают даже обычные горожане, не разбирающиеся в вопросе.

Пока что власти никак не комментируют предложение активистов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что архитекторы и урбанисты составили рейтинг лучших проектов Петербурга.