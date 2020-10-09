Для самозанятых петербуржцев организуют бесплатное обучение

Для самозанятых петербуржцев организуют бесплатное обучение
Город поддерживает самозанятость. Фото: pixabay.com

Власти Северной столицы поддержат местных жителей, работающих на себя.

В пятницу, 9 октября, в Смольном проходит заседание Общественного совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

Глава Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик отметил, что самозанятые горожане в период с января по сентябрь 2020 года принести в казну Петербурга 46,6 млн рублей. Речь идет о налоге на профессиональный доход.

Также, стало известно, что несмотря на сложную ситуацию с коронавирусной инфекцией, количество самозанятых растет. В связи с этим, правительство организует посильную поддержку данной части населения, в частности, предоставит бесплатное обучение.

Напомним, малый и средний бизнес оказался под сильнейшим ударом из-за пандемии. Последствия ограничений коснулись 36% предприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за месяц семь тысяч жителей Петербурга зарегистрировались как самозанятые.

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