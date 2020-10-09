Беглов поддержал сохранение налоговых льгот для бизнеса в 2021 году

В пятницу, 9 октября, в Санкт-Петербурге состоялось заседание Общественного совета по развитию малого предпринимательства, участие в котором принимал глава Северной столицы Александр Беглов.

Губернатор заявил, что в следующем году налоговая нагрузка для компаний и индвидуальных предпринимателей должна остаться прежней. Кроме того, если позволят возможности бюджета Петербурга, в Смольном рассмотрят возможность сохранения налоговых льгот, введенных в качестве антикризисной поддержки в период пандемии COVID-19.

Отметим, что на сегодняшний день в городе на Неве зарегистрировано около 337 тысяч малых и средних организаций, а также индивидуальных предпринимателей. В общей сложности, в этой сфере заняты более миллиона человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экономика Петербурга, по словам вице-губернатора Евгения Елина, пострадала от пандемии меньше, чем в других городах России.