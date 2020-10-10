Из Мурманска в Петербург впервые отправят двухэтажный поезд

Двухэтажный пассажирский состав впервые отправится из Мурманска в Петербург. Старт запланирован на понедельник, 12 октября.

Как сообщает ТАСС, поезд под номером 21/22 отправится после десяти утра. Этот состав откроет пассажирское движение по новому железнодорожному мосту через реку Кола.

Мост через Колу был разрушен летом этого года. Его пришлось строить заново. Переправа не имеет промежуточных опор. Мост построили в результате за 105 дней. Все это время движение поездов осуществлялось по обходному участку.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что скоростной поезд «Стриж» вновь свяжет Петербург и Самару. Рейсы стартуют в начале ноября. Отмечалось, что поезд продолжит курсировать между городами после успешного прохождения пилотного режима, который был введен в августе и сентябре