С 19 октября петербуржцы старше 50 лет могут бесплатно повысить квалификацию

В Центре занятости населения информируют, что с 19 октября в Петербурге стартуют бесплатные курсы повышения квалификации.
Стать участником курса может житель Северной столицы старше 50 лет с высшим или средним образованием по технической специальности, поскольку первым откроется направление «Специалист технологической подготовки производства изделий из композитных полимерных материалов методом литья под давлением».
В ближайшее время также планируется запустить аналогичные курсы по направлениям «Деловое и кадровое администрирование», «Бухгалтерский учет и налогообложение», «Специалист по сметному делу и договорным отношениям в строительстве», «Пользователь персонального компьютера со знанием 1С: Предприятие 8.3», «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин со знанием 1С: Управление торговлей».
Записаться на обучение можно на сайте Центра, выбрав подходящую специальность и отправив заявление с прикрепленными необходимыми документами, перечень которых также указан на портале.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минтруд хочет увеличить пенсии работающим пенсионерам.