С 19 октября петербуржцы старше 50 лет могут бесплатно повысить квалификацию

Уточнить информацию по курсам повышения квалификации можно на сайте Центра по телефону горячей линии 320-06-52. Фото: pixabay.com

Уточнить информацию по курсам повышения квалификации можно на сайте Центра по телефону горячей линии 320-06-52. Фото: pixabay.com

В Центре занятости населения информируют, что с 19 октября в Петербурге стартуют бесплатные курсы повышения квалификации.

Стать участником курса может житель Северной столицы старше 50 лет с высшим или средним образованием по технической специальности, поскольку первым откроется направление «Специалист технологической подготовки производства изделий из композитных полимерных материалов методом литья под давлением».

В ближайшее время также планируется запустить аналогичные курсы по направлениям «Деловое и кадровое администрирование», «Бухгалтерский учет и налогообложение», «Специалист по сметному делу и договорным отношениям в строительстве», «Пользователь персонального компьютера со знанием 1С: Предприятие 8.3», «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин со знанием 1С: Управление торговлей».

Записаться на обучение можно на сайте Центра, выбрав подходящую специальность и отправив заявление с прикрепленными необходимыми документами, перечень которых также указан на портале.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минтруд хочет увеличить пенсии работающим пенсионерам.