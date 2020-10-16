В Петербурге к зиме готовы 23 тысячи домов

В Петербурге к зиме готовы 23 тысячи домов
Дома готовят к зиме. Фото: Pixabay

Кровли зданий были утеплены, чтобы горожанам было проще пережить холода.

В Санкт-Петербурге к холодам подготовили 23,6 тысяч домов. Об этом сообщили в жилищном комитете города. Здания утепляли в рамках сразу двух программ: «Обратная связь» и «Холодный чердак».

Отмечается, что вторая программа позволяет не допускать скопления снега и возникновения сосулек. Специалистам, утепляющим кровли, приходится порой непросто из-за мансард, так как приходится применять особенную систему подогрева кровли. Проще всего с плоскими крышами, которые достаточно просто вовремя ремонтировать.

Глава Центрального района Максим Мейксин отметил, что в его районе сложнее всего утеплять кровлю. Дело в большом количестве старых домов, к которым нужен особый подход.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Лесном проспекте обрушилась кровля и часть дома.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зима кровля


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водитель Lexus уехал в больницу после ДТП с Mercedes в Пушкинском районе
В Петербурге школьницу, обвиняемую в убийстве бабушки, не стали арестовывать
В Петербурге к зиме готовы 23 тысячи домов
Россия возобновляет авиасообщение еще с двумя странами
В Петербурге компьютерный мастер запросил за услуги 370 тыс. рублей
Беглов почтил память медиков, погибших от коронавируса
В Петербурге появилась интерактивная карта исторического центра на шрифте Брайля
В Петербурге медикам, лечащим коронавирусных пациентов, продлили выплаты