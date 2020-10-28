С 29 по 31 октября жителей Петербурга ждут новые транспортные ограничения в связи с ремонтом дорог

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) информирует о планируемых ограничениях на дорогах Северной столицы, которые вступят в силу с 29 по 31 октября.

Так, с 29 октября по 15 ноября строительство газопровода ограничит движение транспорта по Пинскому переулку от улицы Чапаева до Петроградской набережной, а также по Петроградской набережной возле Пинского переулка. Кроме того, с 30 октября по 15 ноября будет затруднено автомобильное движение по Славянскому мосту в связи с ремонтом дорожного покрытия.

Также с 31 октября по 6 ноября реконструкция автодороги регионального значения ограничит проезд по Богатырскому проезду на участке от Байконурской до Гаккелевской. Помимо прочего, с 31 октября по 1 ноября прокладка теплосети затруднит движение транспорта по Кузьминскому шоссе возле Академического переулка в городе Пушкин, а с 9 по 10 ноября по самому Академическому переулку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ближайшие два дня будет ограничен проезд по Кронштадтской дамбе.