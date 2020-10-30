Подорожание проезда в маршрутках, фейки про «дистанционку» и санитайзеры: чем Петербургу запомнилась уходящая неделя

Скульптуры в Летнем саду готовятся «зимовать», МФЦ собираются принимать граждан только по записи, комитет по образованию опровергает фейки о себе, а любовница умершего рэпера Картрайта боится за свою жизнь: эти и другие события уходящей недели в традиционном дайджесте Gazeta.SPb.

С ноября петербургские МФЦ переходят на предварительную запись. Она будет осуществляться двумя способами: заявление на документы можно будет подать по телефону или электронной почте.

В Петербурге собираются запустить крупнейший в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин». Его построили на Балтийском заводе. Работы должны были завершить еще 5 лет назад, но их постоянно переносили. Во вторник, 27 октября, стало известно, что участие в мероприятии собирается принять президент Владимир Путин. Когда именно он приедет в наш город, пока не сообщается.

Скульптуры Летнего сада начали готовить к зиме. Их укутывают и прячут в специальные футляры. Процесс попал в объектив фотокорреспондента Gazeta.SPb.ru.

Некоторые коммерческие перевозчики в Петербурге увеличили стоимость проезда до 50 рублей.

А в комитете по образованию на этой неделе опровергли сразу два фейка, касающихся работы ведомства. Первый связан с переводом со 2 ноября городской системы образования на дистанционный режим — этого не будет. Сообщение от якобы администрации Петербурга появилось в Telegram-каналах. Второй рассказывал о сборе данных об израсходованных в школах санитайзерах, тряпочках и дезинфицирующих средствах — это также ложь.

У родственников патриарха Кирилла обнаружили дорогостоящую недвижимость в Петербурге. Ее стоимость оценивается в десятки миллионов рублей. Так, троюродная сестра епископа РПЦ имеет в собственности квартиру площадью более 120 «квадратов» на набережной Крюкова канала. Сам святейший владеет недвижимостью на Большеохтинском проспекте. У другой его сестры есть квартира на Одесской улице.

Предполагаемая любовница рэпера Энди Картрайта Надежда Романенко испугалась за свою жизнь и попросила следствие арестовать вдову музыканта Марину Кохал, убившую и расчленившую своего мужа. Романенко считает, что Кохал расправилась со своим благоверным на почве ревности, так как знала о его романе на стороне. Тем временем, сына Картрайта из инфекционной больницы в Василеостровском районе перевели в детский дом. Заседание по вопросу опеки над ребенком состоится на следующей неделе.

По делу историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, также продолжаются заседания. На одном из последних обсуждалась организация травли профессора.