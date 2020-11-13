Антирекорд по суточной смертности от Covid-19 и лидерство в антирейтинге по преступности: чем Петербургу запомнилась уходящая неделя

Петербург по числу суточных смертей от коронавируса побил антирекорд, а по количеству преступлений — возглавил антирейтинг по России, в сеть попало интимное видео с участием футболиста Артема Дзюбы, город начали украшать к Новому году: эти и другие события в традиционном дайджесте Gazeta.SPb.ru

Коронавирус

Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Петербурге, согласно данным оперштаба на 12 ноября, составил 1 тыс. 574 человека. Это новый антирекорд. По этому показателю наш город обошел Москву.

В связи с неблагоприятной эпидобстановкой в Северной столице с 14 ноября вступают в силу новые ограничения, в дополнение к тем, что уже были анонсированы.

Кроме того, в Петербурге приостановят профилактические медосмотры и диспансеризацию. А вузы до 6 февраля отправят на дистанционное обучение. Из-за этого высшим учебным заведениям придется пересмотреть планы.

Новый год

Несмотря на то, что массовые праздничные мероприятия в этом году могут отменить, Северная столица начинает преображаться. В городе устанавливают праздничные ели и обвешивают ограждения на городских набережных, деревья и световые опоры мерцающими гирляндами. О том, как это происходит — в фоторепортаже Gazeta.SPb.ru.

Скандалы

В сети появилось интимное видео с участием нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. Оно вызвало шквал не только комментариев пользователей соцсетей — и негативных, и не очень — но и слов поддержки звезд эстрады, шоуменов и разных ведущих, а также стало причиной для появления кучи мемов. Футболисту даже предложили стать лицом бренда «Розовый кролик». А Gazeta.SPb.ru вспомнила другие скандалы, в которых оказался замешан российский спортсмен.

Криминал

Петербург возглавил рейтинг преступности в России в 2020 году. На втором месте Москва, на третьем — Новосибирская область. Где находится Ленобласть — не известно, но на днях регион потрясла ужасающая новость: в салоне красоты Всеволожского района мужчина напал на собственную жену — сначала он выстрелил ей в лицо, а затем пустил в ход топор.