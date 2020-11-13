Почти по «наследству»: главой метро Петербурга назначен Козин, отработавший почти 10 лет замом Гарюгина 

Почти по «наследству»: главой метро Петербурга назначен Козин, отработавший почти 10 лет замом Гарюгина 
Начальник ГУП "Петербургский метрополитен". Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"

В пятницу, 13 ноября, стало известно, что новым руководителем ГУП «Петербургский метрополитен» стал Евгений Козин, который исполнял эти обязанности после ухода с поста Владимира Гарюгина. Сам Козин отработал в подземке, конечно, меньше, чем предыдущий глава, но и его трудовой стаж насчитывает немало – почти 30 лет. Так что резкой и неожиданной смены «власти» в метро не произошло.

Об отставке бессменного руководителя петербургской подземки Владимира Гарюгина стало известно в августе. Он занимал должность три десятка лет, а проработал в метро – еще больше. В этом году ему исполнилось 70 лет.

Отметим, что в 2017-м году Следственный комитет России прекратил дело против на тот момент главы метрополитена. Гарюгина более двух лет подозревали в злоупотреблении полномочиями, но обвинения ему не предъявляли. Отмечалось, что уголовное дело закрыли «за отсутствием состава преступления».

Это случилось после того, как в конце 2014 года Контрольно-счетная палата обнародовала результаты проверки деятельности ГУПа. Тогда палата выдала предписание петербургскому метрополитену о возмещении многомиллионного ущерба, который, по ее мнению, возник при строительстве станции «Адмиралтейская». Речь шла о сумме в 466 млн рублей.

Свидетелем этих событий стал и Евгений Козин, который в 2011-м году был назначен первым заместителем начальника метрополитена. Сам он работать в подземку пришел в 1993-м году в качестве помощника тоннельного мастера, а позже был назначен главой службы тоннельных сооружений.

Козин и принял на себя обязанности начальника подземки после ухода Гарюгина. В пятницу, 13 ноября, губернатор Александр Беглов во время визита депо «Автово» в преддверии 65-летия городской подземки представил трудовому коллективу Козина уже как начальника метрополитена. Ему вручили соответствующее удостоверение.

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