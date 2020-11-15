Житель Петербурга обокрал дом своей тещи в Пушкине на 1,3 млн рублей

Мужчина уже был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Фото: pixabay.com

Мужчина уже был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Фото: pixabay.com

Несколько дней назад в полицию Пушкинского района Петербурга обратилась 48-летняя женщина, заявившая о пропаже имущества из частного дома на сумму 1 млн 294 тысяч рублей. Подозреваемым оказался её 32-летний зять.

Заявительница объяснила, что в период с 20 августа по 13 октября текущего года её частный дом в Пушкине обокрали. Злоумышленник вынес оттуда денежные средства и драгоценности более чем на 1,2 млн рублей. После обращения петербурженки по факту кражи (ч. 4 ст. 158 УК РФ) было возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что, пока тещи не было на участке, подозреваемый похитил у своей жены ключи от её дома и неоднократно пробирался туда, раз за разом вынос ценное имущество. При этом в анамнезе у задержанного имеется судимость, связанная с незаконным оборотом наркотиков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении проспекта Героев и улицы Адмирала Черкасова задержали двоих наркосбытчиков.